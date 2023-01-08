Промзону в Соледарі контролює мій підрозділ, — депутат Київради Погребиський

Про це він заявив у суботу, 7 січня 2023 року, на facebook.

“Соледар під нашим контролем, під контролем 46-ї аеромобільної! Промзону контролює мій підрозділ!” — йдеться у повідомленні.

Військовий пояснив, у чому запорука успіху захисників Соледару.

«Якщо в підрозділі правильно побудована система управління та здійснюється належний контроль та спостереження, всі намагання ворога, використовуючи окремі групи піхоти, штурмувати наші позиції розбиваються вщент. Це стосується і наступальних дій з нашого боку. Якщо командири на своїх місцях, якщо вони бачать онлайн картинку (за допомогою дронів), та вчасно приймають правильні рішення, то всі намагання ворога стають марними», — зазначив Олександр Погребиський.

За його словами, «квадрокоптери відіграють дуже важливу роль як в обороні, так і в наступі».

«Бійці, ніколи не будуть відходити з позицій або залишати їх, якщо вони відчувають, що в підрозділі вибудовано управління, якщо здійснюється вчасний підвіз БК та є прикриття. Так, звісно в Соледарі непросто, але в нас найкращі хлопці та дівчата, які гідно дають відсіч спробам противника переламати ситуацію», — підсумував Погребиський.

Довідка

Соледар — це сусіднє із Бахмутом місто, що розташоване на північному сході від нього й фактично прикриває Бахмут з боку Лисичанська.

Російська пропаганда в останні дні розповсюджує фейки про нібито успішній наступ окупантів на Соледар.