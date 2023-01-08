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Під час «різдвяного перемир’я» росіяни обстріляли гуманітарну місію ООН на Запоріжжі

ООН
Вранці 7 січня російські терористи обстріляли гуманітарну місію ООН, яка везла допомогу в прифронтове місто Оріхів Запорізької області

Про це в етері телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«На жаль, країна-агресор, яка обіцяла не стріляти, обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН», — заявив голова ОВА.

Він повідомив: попри домовленість, загарбники завдали удару по гуманітарній місії ООН, яка везла допомогу в прифронтовий Оріхів. Так, місто регулярно потерпає від обстрілів окупантів.

Зазначається, що в складі місії також була координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Олександр Старух наголосив: росіяни надалі порушують правила ведення війни та б’ють по громадах.

«Росія — «православний талібан», який не розуміє щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування», — підкреслив він.

8 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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