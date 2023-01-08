Більшість німців не підтримують постачання Україні БМП Marder або танків — опитування

49 відсотків громадян Німеччини вважають помилковою заплановану урядом у Берліні поставку Україні броньованих машин піхоти Marder.

Як повідомляє «Європейська правда», про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення Bild.

40 відсотків підтримують рішення передати бронемашини Києву, 11 відсотків не визначилися або не відповіли на запитання.

На запитання про те, чи повинна Німеччина також постачати Україні бойові танки, 50 відсотків респондентів відповіли «ні», а 38 відсотків висловилися «за».

Повідомляється, що в опитуванні взяла участь 1001 особа.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.