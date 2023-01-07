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США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley.

Про це заявила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє «Європейська правда«.

За її словами, пакет допомоги також включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні.

$225 млн з цього пакету призначені на модернізацію української армії та розвиток військових можливостей на тривалий термін.

Загалом пакет допомоги становитиме понад $3 млрд, в рамках нього США виділять $682 млн країнам східного флангу НАТО на закупівлю озброєнь.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до пакету увійшли снаряди до HIMARS; броньовики MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow, також БМП M2 Bradley.

5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.

7 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США

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