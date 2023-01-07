Великобритания: военные формирования ЛНР и ДНР интегрированы в ВС России Фінляндія назвала умову, за якої передасть Україні танки Leopard 2 » США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley. Про це заявила на брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє «Європейська правда«. За її словами, пакет допомоги також включатиме бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні. $225 млн з цього пакету призначені на модернізацію української армії та розвиток військових можливостей на тривалий термін. Загалом пакет допомоги становитиме понад $3 млрд, в рамках нього США виділять $682 млн країнам східного флангу НАТО на закупівлю озброєнь. Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що до пакету увійшли снаряди до HIMARS; броньовики MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow, також БМП M2 Bradley. 5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder.