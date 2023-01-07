США обговорили з Італією передачу Україні ЗРК SAMP-T

Про це повідомляє La Repubblica.

Джерела видання в дипломатичних колах поділилися, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у розмові 5 січня з дипломатичним радником прем’єрки Італії Франческо Тало обговорив питання постачання Україні нового пакету допомоги від Італії. За даними джерел, Салліван закликав Тало пришвидшити передачу систем ППО, зокрема зенітно-ракетного комплексу SAMP-T італійсько-французького виробництва.

Видання пише, що SAMP-T є потужною системою проти літаків, безпілотників і крилатих ракет, утім вона має обмежені можливості проти балістичних ракет. Таким чином комплекс SAMP-T здатен захистити таке велике місто, як Київ. La Repubblica зазначає, що на озброєнні в Італії є п’ять робочих батарей ЗРК SAMP-T та одна навчальна. Їй не вистачає пускової установки, проте робота з її модернізації вже триває.

Також La Repubblica наголошує, що на політичному рівні Італія дала обіцянку передати Україні ЗРК SAMP-T ще кілька тижнів тому. Утім наразі уряд країни ще не затвердив це рішення в шостому декреті про військову допомогу Україні.