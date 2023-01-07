Польща готується передати Україні свої танки Leopard Пентагон: время для поставок Украине БМП «Брэдли» пришло » Республиканец Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей США Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти в пятницу вечером был избран ее спикером по итогам 15-го тура голосования. Он получил 216 голосов, а его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 212. Трансляцию заседания палаты вели центральные американские телеканалы. В предыдущем туре голосования Маккарти набрал столько же голосов, но их не хватило для победы. В последнем же туре шестеро конгрессменов не голосовали ни за одного из кандидатов и это обеспечило победу Маккарти. «Кевин Маккарти от штата Калифорния получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером Палаты представителей», — заявила ведущая заседания Шерил Джонсон. Республиканцы приветствовали избрание 57-летнего Маккарти стоячей овацией. Спикер Палаты представителей — это должность в Конгрессе, указанная в Конституции США. После вице-президента он является следующим в очереди на пост президента. Спикер, его заместители и председатели комитетов определяют, какие законопроекты будут рассматриваться и голосоваться. Они устанавливают повестку дня и определяют правила, регулирующие дебаты. Ожидалось, что Маккарти займет должность еще во вторник, но голосование за кандидатуру спикера палаты пришлось проводить 15 раз, потому что группа радикальных республиканцев отказывалась поддержать однопартийца. Некоторые из них в итоге изменили свою позицию. Телеканал Си-эн-эн сообщал, что часть республиканцев пересмотрели свою позицию после телефонного разговора с бывшим президентом Дональдом Трампом.