Пентагон: время для поставок Украине БМП «Брэдли» пришло

На брифинге в Пентагоне в пятницу заместитель помощника министра обороны США по России и Украине Лора Купер заявила, что время для поставок БМП «Брэдли» пришло.

Белый дом объявил в пятницу о новом пакете военной помощи в размере 3,75 миллиарда долларов для помощи Киеву и ее соседям на восточном фланге НАТО в условиях российского вторжения в Украину. Этот пакет впервые включает поставки Украине боевых машин пехоты «Брэдли» (Bradley), известных как «убийцы танков», поскольку они оснащены противотанковыми ракетами.

«Война в Украине переживает критический момент, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам и дальше сопротивляться российской агрессии. Сегодняшнее объявление, самый большой пакет помощи в сфере безопасности по общей стоимости на данный момент, отражает нашу неизменную приверженность поддержке Украины», – заявила Купер.

«Эти средства дополнят возглавляемую США расширенную программу подготовки, которая начнется в этом месяце. Мы сделаем все, чтобы у Украины была техника и квалифицированные силы, необходимые для поддержания ее усилий по противостоянию российской агрессии», – отметила заместитель помощника главы Пентагона.

«В случае с “Брэдли” это признание того, что сейчас самое подходящее время для предоставления такой бронетехники. Подходящее время для Украины, чтобы воспользоваться имеющимися у нее возможностями, изменить динамику на поле боя, а также в плане технического обслуживания и обеспечения, что очень важно. Украинцы демонстрируют все большее мастерство в техническом обслуживании и обеспечении, [в том числе] полагаясь на новые системы, которые мы развернули вместе с нашими союзниками и партнерами», – сказала она.

По словам Купер, на обучение украинских военных работе с БМП «Брэдли» уйдет «пара месяцев».

Украина неоднократно просила поставить ей танки, но США и другие союзники выступают против отправки более тяжелой, мощной и сложной бронетехники. Танк «Абрамс», например, оснащен более мощной пушкой, но работает на реактивном, а не на дизельном топливе. Это усложняет его обслуживание, когда войска находятся на марше.

«Мы абсолютно согласны с тем, что Украине нужны танки. Это одна из причин, по которой мы в партнерстве с Нидерландами отремонтировали несколько танков Т-72, которые уже направлены на поле боя, – заметила Купер. – Но, говоря о танках, мы должны помнить о вопросах технического обслуживания и обеспечения. И мы знаем, что танк “Абрамс” весьма сложен в обслуживании».