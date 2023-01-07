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Пентагон констатував, що Росія не припиняла бойових дій упродовж 6 січня

Пентагон
Попри заяви президента Росії Володимира Путіна про «різдвяне перемир’я», РФ не зупинила ведення бойових дій на фронті протягом доби 6 січня

Про це під час брифінгу заявила заступниця помічника міністра оборони США у Росії, Україні та Євразії Лора Купер.

«Путін не відмовився від своїх цілей домінувати над Україною та продовжувати завойовувати українську територію», — заявила представниця міноборони США.

За її словами, російські військові не припинили ведення вогню, хоча напередодні президент РФ заявив про одностороннє припинення бойових дій упродовж доби 6 січня.

«Заяву Путіна ми повинні сприймати з недовірою. Це той самий чоловік, який заявив, що не буде вторгатися в Україну», — сказала вона.

Лора Купер додала, що стан збройних сил РФ не збігається з цілями Кремля, адже російські військові мають низький моральний дух, і це тільки погіршує ситуацію для них.

7 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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