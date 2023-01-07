На початку лютого буде рішення урядової комісії щодо Нижньої Лаври, — Ткаченко

Про це у суботу, 7 січня 2023 року, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив телеканалу «Еспресо».

«Міжвідомча комісія дасть відповіді на ці запитання, наскільки коректно, з огляду на закон, використовувалося таке майно. Вона має діяти впродовж двох місяців. Наскільки я не помиляюсь, її дія має завершитися на початку лютого. Комісія буде працювати і в Нижній Лаврі також», — зазначив міністр.

Окрім того, за словами урядовця, окремо комісія Мінкультури вивчить питання користування релігійними організаціями інших об’єктів державної власності.

«І я думаю, що і наша комісія, міністерська, також розгляне й інші обєкти, які знаходяться в користуванні релігійних організацій. І Почаївську Лавру, можливо», — додав Ткаченко.

Як пояснив Олександр Ткаченко, безкоштовне користування такими об’єктами є тимчасовим.

«За законодавством оренда (Києво-Печерської лаври, — ред.) наразі недозволена, тут було користування безкоштовне. Якщо ми говоримо про користування безкоштовне, то воно в першу чергу надається тимчасово. Стосовно подальших рішень: потрібні висновки міжвідомчої комісії, яка була створена для того, щоб вивчити характер і порядок використання об’єктів, які належать державі, релігійними організаціями. І вже після цього приймати якісь консолідовані, послідовні рішення», — наголосив міністр культури та інформаційної політики.