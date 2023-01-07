На Харківщині українські захисники стикаються з підготовленими окупантами

Про це повідомив офіцер Ізюмського батальйону

тероборони Юрій Корсунов у етері Еспресо.

«Саме на нашому напрямку ми стикаємося з досить підготовленими окупантами із числа так званих зеків, які вже набралися досвіду, і професійних російських військових. Досить нечасто трапляються випадки, коли вони тікають із позицій, а так б’ються до останнього», — наголосив він.

За словами Юрія Корсунова, українські військові знищують загарбників або беруть у полон уже поранених. Масових утеч із поля бою серед загарбників немає. Він зауважив, що триває принципове протистояння між українцями й росіянами.

«Вони (окупанти, — ред.) вже обережно ставляться до своєї техніки, колонами не пересуваються. Підходять тільки пішки, намагаються перегруповуватися пішки, підходять із далекої відстані, 3 — 4 км, щоб їхня техніка не потрапила під наш артобстріл», — зазначив військовий.