 
«  
  »

На Харківщині українські захисники стикаються з підготовленими окупантами

окупант, орк, солдати росія
На Харківщині проти України воюють досвідчені російські загарбники, які не тікають із поля бою та бережуть свою техніку

Про це повідомив офіцер Ізюмського батальйону
тероборони Юрій Корсунов у етері Еспресо.

«Саме на нашому напрямку ми стикаємося з досить підготовленими окупантами із числа так званих зеків, які вже набралися досвіду, і професійних російських військових. Досить нечасто трапляються випадки, коли вони тікають із позицій, а так б’ються до останнього», — наголосив він.

За словами Юрія Корсунова, українські військові знищують загарбників або беруть у полон уже поранених. Масових утеч із поля бою серед загарбників немає. Він зауважив, що триває принципове протистояння між українцями й росіянами.

«Вони (окупанти, — ред.) вже обережно ставляться до своєї техніки, колонами не пересуваються. Підходять тільки пішки, намагаються перегруповуватися пішки, підходять із далекої відстані, 3 — 4 км, щоб їхня техніка не потрапила під наш артобстріл», — зазначив військовий.

7 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  