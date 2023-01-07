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Пентагон констатував, що Росія не припиняла бойових дій упродовж 6 січня На Харківщині українські захисники стикаються з підготовленими окупантами » Генштаб: від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 110 тис. окупантів За добу 6 січня РФ втратила в Україні 490 військових, 3 артилерійських системи, 2 танки та 2 засоби протиповітряної оборони Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3066 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од,

артилерійських систем – 2062 (+3) од,

РСЗВ – 431 (+0) од,

засоби ППО ‒ 217 (+2) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 272 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 182 (+0).