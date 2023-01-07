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Генштаб: від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 110 тис. окупантів

Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За добу 6 січня РФ втратила в Україні 490 військових, 3 артилерійських системи, 2 танки та 2 засоби протиповітряної оборони

Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 07.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 110740 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3066 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од,
  • артилерійських систем  – 2062 (+3) од,
  • РСЗВ – 431 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 217 (+2) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
  • крилаті ракети  ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од,
  • спеціальна техніка ‒ 182 (+0).
7 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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