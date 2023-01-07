Фінляндія назвала умову, за якої передасть Україні танки Leopard 2

Про це повідомляє mtvuutiset.fi.

За словами голови комітету з питань оборони Фінляндії Антті Хаккянена, кожна європейська країна повинна долучитися до допомоги України, проте власна обороноздатність Фінляндії є пріоритетною.

«Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія повинна долучитися. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією», – сказав Хаккянен.

Він висловив переконання, що багато європейських країн мають більші можливості щодо забезпечення України бронетехнікою, ніж Фінляндія