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Фінляндія назвала умову, за якої передасть Україні танки Leopard 2

танк Leopard
Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять інші країни Європи

Про це повідомляє mtvuutiset.fi.

За словами голови комітету з питань оборони Фінляндії Антті Хаккянена, кожна європейська країна повинна долучитися до допомоги України, проте власна обороноздатність Фінляндії є пріоритетною.

«Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія повинна долучитися. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією», – сказав Хаккянен.

Він висловив переконання, що багато європейських країн мають більші можливості щодо забезпечення України бронетехнікою, ніж Фінляндія

7 января, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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