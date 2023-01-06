Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше Німеччина планує надати Україні ще САУ Gepard » Зеленський означив терміни повторного наступу Росії Президент Володимир Зеленський прогнозує, що Росія може розпочати новий великий наступ на Україну в найближчі місяці. Про це він сказав у вечірньому зверненні за підсумками засідання ставки головнокомандувача. Саме для цього, як очікується, Росія планує використати раніше мобілізованих, які проходять підготовку. «Ми розуміємо, що маємо використати найближчий час — січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії», — заявив він. Зеленський підкреслив, що про плани Росії стане відомо завчасно. «Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях — як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо», — заявив він. Водночас раніше в інтерв’ю голова української військової розвідки Кирило Буданов прогнозував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ, а бойові дії на лінії фронту в березні будуть «найспекотнішими». За його словами, «це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу». «Наша мета, і ми її досягнемо, — повернення до кордонів 1991 року, такою, якою Україну визнають всі суб’єкти міжнародного права», — наголосив він.