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Зеленський означив терміни повторного наступу Росії

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Президент Володимир Зеленський прогнозує, що Росія може розпочати новий великий наступ на Україну в найближчі місяці.

Про це він сказав у вечірньому зверненні за підсумками засідання ставки головнокомандувача.

Саме для цього, як очікується, Росія планує використати раніше мобілізованих, які проходять підготовку.

«Ми розуміємо, що маємо використати найближчий час — січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії», — заявив він.

Зеленський підкреслив, що про плани Росії стане відомо завчасно.

«Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях — як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо», — заявив він.

Водночас раніше в інтерв’ю голова української військової розвідки Кирило Буданов прогнозував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ, а бойові дії на лінії фронту в березні будуть «найспекотнішими».

За його словами, «це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу».

«Наша мета, і ми її досягнемо, — повернення до кордонів 1991 року, такою, якою Україну визнають всі суб’єкти міжнародного права», — наголосив він.

6 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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