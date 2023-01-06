За добу з-за кордону повернулося більше українців, аніж виїхало

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Зокрема, з України минулої доби вибули 36 тисяч людей. 23 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 46 тисяч людей, з яких 42 тисячі – українці.

Також за добу оформлено 44 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону затримали 8 чоловіків. Троє з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще п’ятеро – затримані поза ними. Також через кордон не пропущено чотирьох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.