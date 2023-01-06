 
«  
  »

За добу з-за кордону повернулося більше українців, аніж виїхало

валіза
Упродовж минулої доби, 5 січня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 82 тисячі людей та 17 тисяч транспортних засобів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Зокрема, з України минулої доби вибули 36 тисяч людей. 23 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу 46 тисяч людей, з яких 42 тисячі – українці.

Також за добу оформлено 44 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Крім того, за спробу незаконного перетину держкордону затримали 8 чоловіків. Троє з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще п’ятеро – затримані поза ними. Також через кордон не пропущено чотирьох чоловіків, в документах яких прикордонники виявили ознаки підробки.

6 января, 2023 | Category: Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  