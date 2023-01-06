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За добу Росія втратила на війні в Україні 530 окупантів

Танк
За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ зазнала втрат серед окупантів понад 110,2 тис., а також 6124 бронемашини, 3064 танки, 285 літаків та 272 гелікоптери ліквідували ЗСУ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого  2022 року до 6 січня 2023 року Росія втратила на війні в Україні:

  • особового складу – близько 110 250 (+530) осіб,
  • танків – 3064 (+23) од,
  • бойових броньованих машин – 6124 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2059 (+8) од,
  • РСЗВ – 431 (+5) од,
  • засоби ППО – 215 (+0) од,
  • літаків – 285 (+1) од,
  • гелікоптерів – 272 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
  • крилаті ракети – 723 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,
  • спеціальна техніка – 182 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили в Генштабі.

6 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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