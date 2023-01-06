За добу Росія втратила на війні в Україні 530 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 6 січня 2023 року Росія втратила на війні в Україні:
- особового складу – близько 110 250 (+530) осіб,
- танків – 3064 (+23) од,
- бойових броньованих машин – 6124 (+16) од,
- артилерійських систем – 2059 (+8) од,
- РСЗВ – 431 (+5) од,
- засоби ППО – 215 (+0) од,
- літаків – 285 (+1) од,
- гелікоптерів – 272 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),
- крилаті ракети – 723 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,
- спеціальна техніка – 182 (+0).
Остаточні дані уточнюються.
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголосили в Генштабі.
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