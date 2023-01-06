Японія закликає до нового світового порядку, щоб протистояти посиленню авторитарних режимів

Вільна торгівля та економічна взаємозалежність після закінчення холодної війни зміцнили авторитарні режими. США та демократичні однодумці мають протиставити їм «новий світовий порядок».

Про це заявив міністр торгівлі та промисловості Японії Ясутосі Нісімура, повідомляє Japan Today.

«Авторитарні країни накопичили величезну міць як в економічному, так і у військовому відношенні. Ми повинні відновити світовий порядок, заснований на фундаментальних цінностях свободи, демократії, прав людини та верховенства закону», — заявив Нісімура у своєму виступі у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтон.

За словами Нісімура, лідери країн «Великої сімки», ймовірно, обговорять, як реагувати на економічний примус, коли зустрінуться у травні в японському місті Хіросіма.

«Можливо, нам доведеться підготуватися до виявлення вузьких місць країн, які бажають вдатися до примусу, а потім, за необхідності, вжити контрзаходів», — сказав він.

Нісімура також попередив, що демократії мають захищати свою промислову міць та захищатися від втрати технологій, особливо тих, які можуть бути переспрямовані на військові потреби. Він закликав до того, щоб американо-японське співробітництво поширювалося не лише на напівпровідники, а й на біотехнології, штучний інтелект та квантову науку.