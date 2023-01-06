Тайвань розширює санкції проти Росії та Білорусі

Про це повідомляє Focus Taiwan

Йдеться про розширення списку товарів, щодо яких діє суворий експортний контроль та запроваджуються обмеження у разі постачання до Росії та Білорусі.

Це спрямоване на запобігання експорту товарів та технологій подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

До оновленого списку увійшла номенклатура товарів хімічної та металургійної промисловості, продукція машинобудування та предмети, які можуть бути використані силовими структурами.

У квітні та травні минулого року Тайвань вводив експортні обмеження на постачання до Росії та Білорусі високотехнологічної напівпровідникової продукції.