 
«  
  »

США вперше дадуть Україні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням

Сполучені Штати вперше нададуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням американське видання Politico

 Ракети входять у новий пакет військової допомоги від США.

Повідомляється, що такими ракетами можна стріляти з моря або суші для перехоплення крилатих ракет чи літаків.

Кілька джерел Politico розповіли, що українські військові збираються запускати ракети Sea Sparrow із ЗРК «Бук», які лишилися в Україні ще з радянських часів.

За інформацією видання, до цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземну версію ракет Sea Sparrow, в той час як США і союзники використовують корабельний варіант.

6 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  