США вперше дадуть Україні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням

Ракети входять у новий пакет військової допомоги від США.

Повідомляється, що такими ракетами можна стріляти з моря або суші для перехоплення крилатих ракет чи літаків.

Кілька джерел Politico розповіли, що українські військові збираються запускати ракети Sea Sparrow із ЗРК «Бук», які лишилися в Україні ще з радянських часів.

За інформацією видання, до цього моменту Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземну версію ракет Sea Sparrow, в той час як США і союзники використовують корабельний варіант.