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США можуть передати Україні разом із Bradley протитанкові ракети та інші боєприпаси

Сполучені Штати планують передати Україні анонсовані БМП Bradley разом із новою партією протитанкових ракет і великою кількістю інших боєприпасів.

Про це повідомила журналістка «Голосу Америки» Карла Бабб, яка є кореспонденткою у Пентагоні, пише «Європейська правда».

«Bradley передадуть із сотнями керованих протитанкових ракет TOW та сотнями тисяч боєприпасів», — повідомила вона в ніч на 6 січня у своєму Twitter.

Нагадаємо, після телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца 5 січня Білий дім повідомив, що США планують передати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина – бронемашини Marder. Неофіційно повідомляли, що може йтися про 50 Bradley.

На додачу Берлін заявив, що слідом за Вашингтоном надасть Україні батарею ППО Patriot.

6 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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