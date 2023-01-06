Сербия отвергла призывы ЕС ввести санкции против России

Президент Сербии заявил, что призывы ЕС к его стране присоединиться к санкциям против России в связи с войной в Украине являются «жестоким» вмешательством во внутренние дела балканского государства, которое подало заявку на вступление в ЕС.

В своем обращении к стране Александр Вучич высоко оценил экономические и политические достижения Сербии, сравнив себя с волком, которого нельзя приручить международным давлением.

«Спасибо вам за вмешательство в наши международные дела таким жестоким образом», – сказал он, комментируя призывы Запада.

Хотя Сербия подала официальную заявку на вступление в Евросоюз, Белград неоднократно игнорировал призывы согласовать свою внешнюю политику с политикой блока, в том числе присоединившись к международным санкциям против Москвы в связи с войной в Украине.

В странах ЕС все чаще звучат призывы приостановить рассмотрение заявки Сербии на вступление, пока страна не будет проводить внешнюю политику, сообразующуюся с политикой блока.

Сербия остается единственной европейской страной, кроме Беларуси, которая отказалась ввести санкции против России, своего славянского союзника.