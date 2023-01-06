Прогноз погоди на вихідні 7–8 січня: тепло тримає оборону на заході, холод наступає зі сходу

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних в Україні суттєво відрізнятиметься в різних регіонах: у західних областях збережеться плюсова температура, а центральні, північні та особливо східні області відчують на собі морозне дихання зими.

Погода в суботу 7 січня

У суботній святковий день на заході країни буде плюсова температура — до +3…+5 °С. На Волині, у південних областях та Криму термометри покажуть близько 0 °С. Очікується хмарна погода, місцями пройде невеликий сніг із дощем.

А ось на решті території України суттєво похолодає. У центральних та південно-східних регіонах, Київській та Житомирській областях очікується до -3…-6 °С, у Донецькій та Чернігівській областях — -8…-10 °С, Луганській, Сумській та Харківській — -11…-13 °С. Тут буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Погода в неділю 8 січня

У неділю погода буде практично такою самою, як у суботу. Найтепліше буде на Закарпатті — +5…+7 °С, в інших західних областях стовпчики термометрів покажуть +2…+4 °С, у Криму та Одеській області — близько 0 °С.

У Миколаївській та Херсонській областях похолодає до -3…-4 °С. У центрі та на сході країни стовпчики термометрів опустяться до -4…-6°С, у Вінницькій, Кіровоградській та Житомирській областях — до -5…-6 °С, у Чернігівській — до -7 °С. Найхолодніше буде у Сумській, Донецькій та Луганській областях — до -10 °С.

Цього дня погода на більшій частині території України буде хмарною, але без опадів. Лише на Вінниччині можливий невеликий сніг.

Погода в понеділок 9 січня

Погода на початку тижня мало зміниться. У західних областях збережеться плюсова температура — до +5…+7 °С, у Криму, Херсонській та Миколаївській областях очікується близько 0 °С.

У центральних, північних та південно-східних регіонах термометри покажуть -3…-5 °С, у Запорізькій та Харківській областях — -4…-6 °С, Донецькій та Луганській — -9…-11 °С. На всій території країни очікується мінлива хмарність, можливі невеликі дощі з мокрим снігом.

Народні прикмети та вірування

Морози на Різдво, 7 січня, вважалися добрим знаком, оскільки віщували багатий урожай. Завірюху та сніг також зустрічали з радістю — слов’яни вірили, що зимова негода цього дня гарантує ранню весну. А ось тепла погода обіцяла пізню та холодну весну.

У день Собору Пресвятої Богородиці, 8 січня, набирали в долоні сніг — якщо він прилипав до рук, чекали на відлигу. А ще дивилися на синиць — якщо вони збивались у зграї, варто було підготуватися до завірюхи.