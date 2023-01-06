Подоляк: цифра вбитих і поранених окупантів трошки більша за 300 тисяч

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кількість вбитих і поранених рашистів на війні в Україні трошки більша ніж 300 тисяч

Про це розповів в інтерв’ю 24 Каналу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«На мій погляд, цифра 250 тисяч – трошки занизька для того, що ми бачимо», – каже Подоляк.

Радник голови Офісу президента наголошує, що з позиції постійної мобілізації РФ, починаючи з середини літа 2022 року, а також угрупування, яке було на кордонах України з 24 лютого та додаткових частин ПВК Вагнера, зеків, Росгвардія й ФСБ.

«Мені здається, що цифра (вбитих і поранених росіян, – ред.) трошки більша за 300 тисяч. Але Росія сьогодні перебуває в такому аморальному стані, що їй немає різниці, вони втратять 100, 200 чи 500 тисяч. Це питання розгортання внутрішнього бунту як такого, і воно не залежить від кількості мертвих», — розповів Подоляк.

Політичний діяч роз’яснює, РФ живе, як мертва та безперспективна країна.Адже там не можна зробити кар’єру, напрацювати якусь відомість, реалізуватись, там можна лише пити, «тому їх можна відправити на війну мільйон і це не суттєво для Росії».

«Це не суттєво і для світу, тому що Росія – це дуже невелика частка людей, які щось там генерують – я маю на увазі зі спортивної чи культурної точки зору. Всі інші – це пропащі люди. Росія не може нікому подобатись, це країна трошки інших правил життя, це не сучасне життя. І ми сьогодні не говоримо про геноцидний тип контрвійни України. Ні, Україна говорить офіційно, що ми маємо обов’язково знищити всю окупаційну армію, яка знаходиться на території України. Тому що вони вбивають наших людей і вони нищать наші міста. Це обов’язкова відплата, це правило війни й це юридично вмотивована поведінка України», — додав радник голови Офісу президента України.