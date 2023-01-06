Петро Порошенко: створення ПЦУ – це справедливість, на яку заслужила Україна

Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю на «5 каналі» розповів, що створення Православної Церкви України стало справжнім дивом, а сам процес об’єднання неодноразово «висів на волосинці».

«Мало хто знає, на якій волосинці висіло створення нашої Церкви. Скільки разів делегація Вселенського Патріарха покидала Україну і їхала в аеропорт. Скільки разів на межі зриву і покидання окремими ієрархами православного Собору було 15-те грудня. Але відбулося диво – і ми створили Православну Церкву України шляхом об’єднання всіх православних церков України. Бо одна не приєдналася, але це була російська церква. Головне – вперше церкви об’єдналися, а не створили філії чи щось інше», – пояснює п’ятий Президент.

«Об’єднана церква, яка народилася 15-го, продовжила християнську традицію. Вона стала канонічною, тому що ми отримали Томос від Вселенського Патріарха», – нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що священники церкви московського патріархату в Україні мають публічно відмежуватися від кіріла і визнати Томос. Адже московська церква є посібником російського терористичного режиму, – наголошує Порошенко.

«Приїдьте на Фанар і задекларуйте, що ви повертаєтеся до світового православ’я. А якщо повертаєтеся, то визнайте Томос, який виданий Вселенським Патріархом. Потім приступіть до переговорів про єдину, соборну Православну Церкву України. Вливайтеся в неї. Я впевнений, що двері відкриті. І якщо вам дехто заважає це робити – колаборанти, сєпари, шпигуни, ті, хто утримував у себе в церквах зброю чи пропагандистську російську літературу «русского міра», гроші, які ви отримували з Кремля і все інше – позбавтеся таких людей», – закликав Порошенко.

«А решта, особливо прихожани – будь ласка, ласкаво просимо. Те, що робить зараз Україна, повністю відповідає християнським канонам і відповідає справедливості – ту, на яку Україна заслужила», – резюмує Порошенко.

Як відомо, 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, учасники якого затвердили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ). Ним став Митрополит Епіфаній.

5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ в храмі святого Георгія на Фанарі (Стамбул) після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм. У церемонії також взяв участь Петро Порошенко.

6 січня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви. Того дня вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков.