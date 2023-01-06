Німеччина може надати Україні до 40 БМП Marder

Про це пише Spiegel.

За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Також Україні можуть надати моделі зі складів Бундесверу, які згодом замінять новими або відремонтованими БМП від промисловості.

Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення.

У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент, вважають у Берліні.