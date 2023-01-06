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Німеччина може надати Україні до 40 БМП Marder

БМП Marder
У Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць

Про це пише Spiegel.

За даними видання, постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Також Україні можуть надати моделі зі складів Бундесверу, які згодом замінять новими або відремонтованими БМП від промисловості.

Бундесвер міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення.

У будь-якому випадку, навчання можуть бути активізовані в будь-який момент, вважають у Берліні.

6 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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