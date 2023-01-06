Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

Оголошення Франції, Німеччини та США про передачу Україні нового озброєння, зокрема, бронетехніки західного зразка, показує, що час табу щодо зброї з боку союзників у минулому.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише «Європейська правда».

Кулеба наголосив, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022.

«Вже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Patriot», боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету», – перерахував міністр останні обіцянки зброї для України від союзників.

Кулеба зазначив, що президент Зеленський цього тижня проводить «реальний дипломатичний марафон», кожного дня — переговори з трьома, чотирма лідерами, і деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов.

«Завдяки цій наполегливій роботі і героїзму ЗСУ та всіх Сил оборони України дипломатичній команді президента вдалося переконати союзників: час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі.

Звідси – каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ», — написав Кулеба.