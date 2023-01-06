Госдепартамент назвал «циничным» объявление России о прекращении огня

Государственный департамент США назвал «циничным» одностороннее объявление России о прекращении огня в Украине, добавив, что не доверяет ему.

«С нашей точки зрения, есть одно слово, которое описывает ситуацию лучше всего, и это слово “циничное”, – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. – Оно цинично в значительной мере потому, что это объявление было сделано через несколько дней после того, как в день Нового года Москва совершила атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, ее гражданские центры, после нескольких дней ударов по аналогичным целям. Я не решаюсь даже назвать их целями, поскольку, это, во многих случаях, гражданские центры».

«Поэтому мы не доверяем этому объявлению», – добавил Прайс

Он отметил, что США обеспокоены, что Россия хочет использовать временную паузу в боевых действиях, чтобы отдохнуть и перегруппироваться, после чего перейти к новым атакам.

«В этом смысле это нельзя считать прекращением огня, если намерение состоит в том, чтобы вести еще более мстительный, свирепый, летальный огонь по жителям Украины», – указал Прайс.

«Если бы Россия действительно серьезно относилась к миру, к прекращению войны, она бы вывела свои войска с суверенной территории Украины, – заявил представитель Госдепартамента. – Именно в этом состоит окончание этой войны. Именно к этому мы призывали Россию. Именно к этому Украина призывала Россию. Именно к этому призывала Россию значительная часть мира».

По словам Прайса, США не видят никаких стратегических изменений в планах или подходах России.

«Это похоже на попытку продолжать делать то, что Россия делает с украинским народом уже почти год, поскольку она хочет отдохнуть, переоснаститься, перегруппироваться и, в конце концов, снова атаковать», – заявил он.