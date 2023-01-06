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Естонська розвідка вважає, що мобілізація в Росії після першої хвилі не припинялася

російські військові
Естонська розвідка вважає, що РФ готується оголосити нову хвилю мобілізації після Різдва, але фактично цей процес не припинявся і після формального завершення першої хвилі

Про це повідомило видання ERR.

Зокрема, за словами керівника центру розвідки Збройних сил Естонії полковника Марго Гросберга, є ознаки того, що в деяких регіонах приготування до «другої хвилі» вже відбуваються – так, наприклад, відомо, що у Краснодарському краї типографії надійшло замовлення на друк 5000 повісток.

«Наступного тижня стане зрозуміло, чи почнеться ця друга хвиля мобілізації і як це буде відбуватися», — зазначив Гросберг.

Він також зауважив, що, всупереч поширеним уявленням, процес мобілізації не зупинявся і після заявленого завершення першої хвилі — за винятком регіонів, де військкоматам вдалося зібрати стільки людей, скільки планувалося. Ці близько 300 тисяч резервістів вже пройшли або ще проходять підготовку та в подальші 1-2,5 місяці будуть перекинуті до кордонів з Україною або безпосередньо на фронт. Якщо з другою хвилею підхід буде подібним, нові призвані опиняться на фронті орієнтовно у березні-квітні.

Полковник прокоментував також пропозицію різдвяного «перемир’я» від Путіна, зазначивши, що розвідка Естонії вбачає у цьому інформаційно-психологічну операцію.

«Росія намагається продемонструвати свою щедрість і готовність до миру, але реальна мета цього «миру» — лише виграти час і перегрупувати сили», — зазначив він.

6 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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