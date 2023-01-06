Німеччина планує надати Україні ще САУ Gepard Maxar показав розбомблений Бахмут на супутникових знімках » Актер Джереми Реннер пришел в себя и опубликовал селфи после аварии со снегоочистителем Американский актер Джереми Реннер, известный по роли «Соколиного глаза» (Hawkeye) в марвеловской киновселенной, очевидно, пришел в сознание и опубликовал первое селфи из больницы, куда он попал в критическом состоянии после аварии со снегоочистителем. Инцидент произошел в воскресенье утром, Реннер получил травмы, когда расчищал снег на своем ранчо недалеко от Рино в штате Невада. Что именно случилось, представители актера тогда не рассказали. По словам местного шерифа, Реннера сбил его собственный снегоочиститель — ратрак PistenBully, который весит почти 6,5 тонн — в три раза тяжелее среднего автомобиля. Актер получил тупую травму груди, ортопедические повреждения, и был сразу же направлен в реанимацию — как говорят врачи, «в критическом но стабильном состоянии». И вот во вторник вечером Реннер опубликовал в своем «Инстаграме» селфи с больничной койки, сопроводив его подписью: «Спасибо всем за добрые слова. Мне слишком плохо, чтобы печатать, но я посылаю вам всем любовь». Публицист Реннера Сэм Маст сказал, что актер перенес операцию и демонстрирует «положительный прогресс» — разговаривает, бодр и в хорошем настроении. Пока он остается в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии. Расследованием инцидента занималась группа по расследованию крупных происшествий в офисе шерифа округа Уошо. Накануне Нового года десятки человек в США погибли из-за «снежной бури века», которую синоптики называют «циклон-бомба» или «взрывной циклон». Шторм с сильными морозами и обильными снегопадами настиг жителей обширной территории от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. Аномальные погодные условия в США и Канаде унесли не менее 56 жизней. Предупреждение о надвигающейся экстремальной погоде получили жители сразу 12 штатов. У Реннера есть ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада., где в результате снежной бури без электричества остались около 35 тысяч домов. По словам шерифа округа Уошо Дарина Балаама, вокруг дома Реннера намело сугробы почти метр высотой, и один из членов его семьи застрял в снегу на автомобиле. Реннер завел свой ратрак, расчистил путь и отбуксировал машину обратно. Снегоочиститель PistenBully или Snowcat, идентичный тому, каким владеет Джереми Реннер. Обычно эти машины используют на горнолыжных курортах для подготовки склонов и прокладке трасс Однако, стоило Джереми ненадолго отвлечься на разговор с родственником, трак неожиданно покатился вперед, Реннер пытался запрыгнуть на место водителя, чтобы его остановить, но машина его сбила. «Очевидец рассказал, что видел как мистер Реннер садился в PistenBully, и пропал из виду, пока трак не заглох в сугробе перед подъездной дорогой к дому», — заявил Балаам. По словам шерифа, нет никаких признаков, что к аварии причастны наркотики или алкоголь, инцидент квалифицировали как несчастный случай. Следователи проводят проверку на предмет механической неисправности ратрака. Шериф добавил, что Реннер «отличный сосед» и всегда помогает расчищать местные дороги с помощью своего трака. «Он всегда готов помочь, один из тех людей, про которых не знаешь большую часть времени, что они делают, но который оказывает огромное влияние на наше небольшое сообщество», — добавил Балаам. «Прочный как гвоздь» Коллеги-актеры по марвеловским фильмам отреагировали на больничное селфи Реннера подбадривающими комментариями. Звезда «Капитана Америки» Крис Эванс написал: «Прочный как гвоздь. Люблю тебя, приятель». Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт признался, что посылал непрерывные молитвы «тебе, братан», а актер марвеловского мини-сериала «Ванда/Вижн» Пол Беттани добавил: «Люблю тебя, приятель. Шлю тебе любовь и исцеление». Ванесса Хадженс, Хайди Клум и Орландо Блум также отправили сообщения со словами поддержки, а ведущий популярного ток-шоу The Tonight Show на NBC Джимми Фэллон пожелал Реннеру: «Много любви для тебя, приятель». Звезда «Тора» Крис Хемсворт написал: «Скорейшего выздоровления, приятель. Посылаю тебе любовь!», а Тайка Вайтити, режиссер двух фильмов о Торе просто сказала: «Брат мой, я люблю тебя». На следующий день после несчастного случая с Реннером появились сообщения, что в результате аварии погиб автогонщик и шоумен Кен Блок — и тоже с участием снегохода: Блок ехал на снегоходе по крутому склону, когда машина внезапно перевернулась, придавив его под собой. По официальным данным, из-за множества полученных травм актер скончался на месте.