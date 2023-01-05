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За добу на війні в Україні Росія втратила 810 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 5 січня 2023 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 109 720 (+810) осіб
  • танків – 3041 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 6108 (+2) од.
  • артилерійських систем – 2051 (+12) од.
  • РСЗВ – 426 (+2) од.
  • засобів ППО – 215 (+0) од.
  • літаків – 284 (+1) од.
  • гелікоптерів – 271 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2)
  • крилатих ракет – 723 (+0)
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од.
  • спеціальної техніки – 182 (+1)

«Дані уточнюються», — наголосили у Генштабі.

5 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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