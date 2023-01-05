Росіяни перетворюють порт Маріуполя на військово-логістичну базу Число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн » За добу на війні в Україні Росія втратила 810 окупантів З початку повномасштабної війни РФ зазнала втрат в Україні, зокрема ліквідовано 109 720 загарбників, 3041 танк, 1844 безпілотники, 284 літаки та 271 гелікоптер Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 5 січня 2023 року Росія втратила: особового складу – близько 109 720 (+810) осіб

танків – 3041 (+3) од.

бойових броньованих машин – 6108 (+2) од.

артилерійських систем – 2051 (+12) од.

РСЗВ – 426 (+2) од.

засобів ППО – 215 (+0) од.

літаків – 284 (+1) од.

гелікоптерів – 271 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2)

крилатих ракет – 723 (+0)

кораблів/катерів – 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од.

спеціальної техніки – 182 (+1) «Дані уточнюються», — наголосили у Генштабі.