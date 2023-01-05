За добу на війні в Україні Росія втратила 810 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 5 січня 2023 року Росія втратила:
- особового складу – близько 109 720 (+810) осіб
- танків – 3041 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 6108 (+2) од.
- артилерійських систем – 2051 (+12) од.
- РСЗВ – 426 (+2) од.
- засобів ППО – 215 (+0) од.
- літаків – 284 (+1) од.
- гелікоптерів – 271 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2)
- крилатих ракет – 723 (+0)
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од.
- спеціальної техніки – 182 (+1)
«Дані уточнюються», — наголосили у Генштабі.
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