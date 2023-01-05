У Гаазі підтримали плани щодо створення в місті спецтрибуналу для Росії

Міська рада Гааги підтримала ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD (Народна партія за свободу і демократію), створити в місті спеціальний трибунал для РФ

Про це повідомила лідерка партії VVD (Народна партія за свободу і демократію) Лотте ван Бастен Батенбург.

За словами пані Батенбург, вона спеціально працювала над ініціативою про створення в Гаазі спецтрибуналу, який розгляне злочини армії РФ в Україні: «Гаага — міжнародне місто миру та справедливості, тут вже знаходиться Міжнародний кримінальний суд та спеціальні трибунали щодо Руанди та Югославії. Також тут базуються Євроюст і Європол. Тому ми маємо досвід і міжнародно-правову інфраструктуру для розміщення майбутнього спеціального трибуналу для України, який буде вести розслідування та судове переслідування злочинів і звірств, скоєних у цій агресивній російській війні».

Вона також зазначила, що майже вся міська рада Гааги підтримала її пропозицію щодо розміщення спецтрибуналу в місті:

«Швидше за все, знадобиться чимало часу, щоб створити достатню міжнародну підтримку для створення трибуналу, а потім для того, аби трибунал почав свою роботу. Місто Гаага має повністю підтримати це, а також запропонувати та розпочати підготовку до розміщення трибуналу. Ми повинні переконатися, що, як тільки спеціальний трибунал буде офіційно створено, зали суду, офіси тощо будуть готові до використання, щоб правосуддя могло здійснитися», — заявила Лотте ван Бастен Батенбург.

Лідерка партії VVD додала, що, імовірно, для розгляду справ про злочини армії Росії в Україні знадобиться нова чи друга будівля «враховуючи, скільки воєнних злочинів уже було зареєстровано та розслідується в Україні».