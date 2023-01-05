США не підтверджують знищення Росією установок HIMARS в Україні

Білий дім у середу заявив, що немає підтвердження повідомлень з Москви про те, що російські військові знищили в Україні РСЗВ HIMARS, поставлені США.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє The Hill.

Міністерство оборони Росії у вівторок заявило в доповіді про хід роботи, що ракетні та повітряні удари, завдані на сході України, знищили «дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва».

Речник з питань національної безпеки США Джон Кірбі у розмові з журналістами в середу заявив: «Я бачив російські заяви про те, що вони влучили в систему HIMAR, і у відповідь на це ми не маємо жодної інформації, яка б підтверджувала це повідомлення».

Кірбі додав, що росіяни оприлюднювали подібні повідомлення і раніше, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії президента Владіміра Путіна.

«Давайте будемо дуже відвертими. Це війна Росії проти України», — сказав Кірбі.

«І Путін може скільки завгодно стверджувати, що це якась боротьба проти Заходу, що це життєво важливо для його безпеки, що це США проти Росії, що це НАТО проти Росії — ми всі знаємо, що це повна нісенітниця», — продовжив він.