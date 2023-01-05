Премьер-министр Японии намерен углублять альянс с США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал углублять альянс с США в рамках новой оборонной политики Японии, которая отходит от исключительно самооборонной позиции в условиях растущей региональной напряженности.

Выступая на пресс-конференции, Кисида заявил, что он приедет в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, чтобы подчеркнуть прочность японо-американского альянса и тесное сотрудничество между двумя странами в рамках новых стратегий безопасности и обороны, принятых в декабре.

Визит в США станет частью предстоящего турне Кисиды по большинству стран «Большой семерки», которое начнется в понедельник. В этом году Япония примет саммит «семерки», который пройдет в Хиросиме.

По словам Кисиды, его встреча с Байденом будет «очень важной» и «более значительной, чем демонстрация его лица как председателя “Большой семерки”».

«Мы покажем всему миру еще более крепкий японо-американский альянс, который является стержнем безопасности и дипломатии Японии, – сказал Кисида. – Мы также продемонстрируем наше дальнейшее сотрудничество на пути к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».