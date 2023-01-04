Звільнення Криму розпочнеться з перерізання всіх сполучень з РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо»

«На півдні України окупанти активно риють окопи. Це саме стосується і окупованого Криму. Там противник інтенсивно створює лінії оборони. Проте ці лінії оборони розраховані на відбиття великої десантної операції, яка навряд чи планується з боку ЗСУ», — пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що першочергово для звільнення Криму потрібно знищити всі сполученням півострова з РФ.

«Для того, щоб росіянам знадобились окопи на півночі Криму, Збройні сили України мають спланувати десантну операцію. Проте, я розумію, що питання визволення Криму буде вирішуватись зовсім по-іншому. Зокрема будуть перерізані всі логістичні шляхи з Росією. Потім буде знищене російське військове угруповання на півострові. Тому ні про яку десантну операцію не може йти мови», — додав він.