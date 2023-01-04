В Індії побоюються, що Китай вчинить з їх країною так, як Росія з Україною

Про це пише The Tribune.

Рауль Ганді зазначив, що Росія попереджала Україну не зміцнювати відносини із Заходом і погрожувала, що якщо Київ надто зблизиться із західними країнами, то «географія країни буде змінена». Так само Китай загрожує Індії, маючи намір «змінити географію» у прикордонних районах.

За словами Ганді, індійський уряд зобов’язаний прислухатися до опозиційних сил, щоб зробити Індію сильною.

Він зазначив, що Індія могла б замінити Китай і стати лідером світового виробництва, оскільки має у своєму розпорядженні численну молодь і добре освічене населення.