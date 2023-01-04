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В Індії побоюються, що Китай вчинить з їх країною так, як Росія з Україною

Рауль Ганді
Один із лідерів партії «Індійський національний конгрес» Рауль Ганді побоюється, що Китай діятиме щодо Індії так само як Росія діє щодо України

Про це пише The Tribune.

Рауль Ганді зазначив, що Росія попереджала Україну не зміцнювати відносини із Заходом і погрожувала, що якщо Київ надто зблизиться із західними країнами, то «географія країни буде змінена». Так само Китай загрожує Індії, маючи намір «змінити географію» у прикордонних районах.

За словами Ганді, індійський уряд зобов’язаний прислухатися до опозиційних сил, щоб зробити Індію сильною.

Він зазначив, що Індія могла б замінити Китай і стати лідером світового виробництва, оскільки має у своєму розпорядженні численну молодь і добре освічене населення.

4 января, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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