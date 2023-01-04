Україна має перемогти у 2023 році. Інакше Китай, Іран та КНДР побачать слабкість Заходу, — Болтон

США та Великій Британії потрібно допомогти Україні перемогти РФ у 2023 році, інакше в майбутньому будуть проблеми з Китаєм, Іраном та КНДР.

Таку думку висловив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у колонці для The Telegraph, передає Цензор.НЕТ

За його словами, під час виступу в Конгресі США 21 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що розраховує здобути перемогу у 2023 році — він сподівається, що бажання українського лідера збудеться, оскільки 2023 рік буде вирішальним для війни РФ проти України.

Болтон вважає: якщо Вашингтон та Лондон не «зрозуміють Україну правильно» протягом наступного року, негативні наслідки відчуватимуться далеко за межами нинішнього поля бою.

«Все піде навперейми у відносинах з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та іншими країнами, які побачать у чомусь меншому, ніж однозначна перемога Києва, свідчення слабкості Заходу, чим вони без вагань скористаються», — написав він.

Політик наголосив, що у часи як ядерні амбіції Тегерана та Пхеньяну є величезною загрозою, а протистояння загрозі Китаю стане головним завданням Заходу в XXI столітті, не можна ігнорувати важливість долі України.