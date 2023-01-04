У США помер останній астронавт, який брав участь у місії «Аполлон-7»

Про це повідомляє NASA.

«Волтер Каннінгем був льотчиком, фізиком та підприємцем, але перш за все він був дослідником. На «Аполлон-7», першому запуску місії «Аполлон» з екіпажем, він та його товариші по команді увійшли в історію, проклавши шлях для сьогоднішнього покоління Artemis», — заявили у Національному управлінні США з аеронавтики та космосу.

У 1968 році під час польоту «Аполлона-7», який тривав 11 днів, Волтер Каннінгем разом з астронавтами Волтером Ширром та Донном Айзлі відпрацьовував маневри, необхідні для стикування та виходу на місячну орбіту ракети-носія «Сатурн-1B».

Екіпаж успішно здійснив вісім випробувань, запустив двигун службового модуля, виміряв точність роботи всіх систем космічного корабля та забезпечив першу пряму телевізійну трансляцію дій команди на борту.

Астронавти «Аполлона-7» здобули спеціальну премію «Еммі» за репортажі з орбіти.

Каннінгем був нагороджений медаллю NASA за виняткову службу та введений до Зали слави астронавтів.