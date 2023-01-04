У Ростові і Курську атаковані інфраструктурні об’єкти

Місцеві жителі та очевидці повідомляють про звуки вибухів 3 січня у російських Ростові-на-Дону та Курську.
Джерело: російська редакція «Радіо Свобода», губернатор Ростовської області Василь Голубєв, відео із місцевих російських телеграм-каналів
Зокрема, місцеві жителі публікують фото і відео, що свідчать про вибухи у російських містах.
На опублікованих кадрах видно спалахи в небі та чутно звуки вибухів.
Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко також поширив відео вибухів у Ростові. Він стверджує, що мешканці Ростова почали обговорювати в мережі місце ймовірного розташування ППО.
У «Радіо Свобода» також вважають, що в Ростові найімовірніше «працює ППО».
Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв відреагував на вибухи і закликав росіян не піддаватися паніці: «Ситуація в Ростовській області залишається стабільною, перебуває під контролем. Прошу всіх жителів зберігати спокій, не піддаючись паніці».
Leave a Reply