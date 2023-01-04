У Польщі судитимуть поляка за публічну підтримку агресії РФ проти України

До Окружного суду польської Свідниці надійшов обвинувальний акт щодо Мартіна М., який публічно схвалював російську агресію проти України та злочини проти українського населення.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє PAP.

Речник Свідницької воєводської прокуратури Томаш Орепук повідомив у середу, що прокуратура вже направила обвинувальний акт проти Марціна М. до Свідницького окружного суду.

«Мартін М. звинувачений у вихвалянні розв’язання та ведення агресивної війни Російської Федерації проти України, а також у вихвалянні насильства, яке застосовувалося до українського населення через його національну приналежність», — повідомив Орепук.

За даними слідства, у період з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2022 року підозрюваний розміщував на своїй сторінці у соціальній мережі в мережі Інтернет дописи, які вихваляли агресивну війну та насильство, що застосовувалось проти українського населення.

Допитаний як підозрюваний, Мартін М. визнав, що розміщував записи на своєму профілі в соціальній мережі, однак у своїх поясненнях заявив, що вони не містили контенту, що вихваляє війну, додали в прокуратурі.

Звинувачення були висунуті проти Мартіна М. 31 травня 2022 року і йому загрожує до п’яти років позбавлення волі за ці злочини.

З повідомлень ЗМІ відомо, що підозрюваний наразі перебуває за межами Польщі, в Росії. «Те, що він виїхав, не має значення для ходу справи», — сказав прокурор.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин у червні 2022 року написав у Твіттері, що «Мартін М., який останнім часом зробив кар’єру в білоруських і російських ЗМІ, є проросійським активістом, який протягом багатьох років здійснював діяльність, узгоджену з кремлівською пропагандою. Він брав особливо активну участь у публікації контенту, спрямованого проти України».