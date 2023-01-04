США приветствуют возможное участие Израиля в переговорах об окончании войны в Украине

Соединенные Штаты будут только приветствовать возможные усилия со стороны Израиля или любой другой страны, направленные на окончание российской военной агрессии против Украины, в случае если это будет приемлемо для украинских партнеров. Официальный представитель Госдепартамента сказал об этом во вторник, выступая на пресс-брифинге.

Нед Прайс отказался комментировать заявление нового министра иностранных дел Израиля по поводу Украины, сказав, что Госдепартамент не будет говорить ничего о политике, проводимой новым израильским правительством под руководством Биньямина Нетаньяху.

«Наша позиция остается ясной: война России против Украины является нарушением международного права. Это глобальная угроза миру и безопасности, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил Прайс, напомнив, что Израиль уже неоднократно оказывал поддержку украинскому народу.

«Когда мы были в Израиле прошлой весной, вместе с госсекретарем [Энтони] Блинкеном, нам фактически провели экскурсию по командному центру, который предыдущее правительство Израиля создало для оказания медицинской помощи украинцам, получившим ранения и пострадавшим от насилия. Израиль также предоставил гуманитарное финансирование», — добавил Прайс.

Представитель Госдепартамента отметил, что в общении между Иерусалимом и Москвой нет ничего незаконного.

«Очевидно, что у израильтян есть различные интересы… Целый ряд стран по всему миру вступали в контакт с россиянами, чтобы положить конец незаконной, ничем не спровоцированной и неоправданной войне. В общении нет ничего плохого. Мы общались с нашими партнерами в Российской Федерации, когда это затрагивало наши основные интересы», — напомнил Прайс, отметив, что для США «гораздо важнее не сам факт общения, а характер передаваемых сообщений».

«И если у Израиля или любой другой страны есть возможность помочь положить конец жестокой агрессии России против Украины, это то, что мы будем приветствовать, пока условия этих усилий приемлемы для наших украинских партнеров. В конечном счете это решения, касающиеся их самих, а не нас, или какой-либо другой страны», — подчеркнул Прайс.