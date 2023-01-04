Росія не готова до добросовісних переговорів, — Білий дім

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан П’єр, цитує Укрінформ.

«Важко серйозно сприймати ідею, що Росія готова до ведення добросовісної дипломатії», — сказала вона.

Жан П’єр наголосила, що зараз російська сторона лише посилює агресію проти України. Так Росія не планує припиняти анексії українських територій та змінювати нинішню ситуацію. Це, на думку представниці адміністрації президента США, не є основою для справжньої дипломатії.

Речниця Білого дому нагадала, що Америка виступає за справедливий мир. Це раніше підтвердив президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білом домі.