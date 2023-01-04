Павел Присяжнюк заявил, что Украину ждет дефицит на рынке труда: что нужно сделать

В Украине после окончания войны ожидается сложная ситуация в экономике, а также дефицит на рынке труда. Чтобы вернуть украинских беженцев, придется конкурировать с работодателями в Польше, Германии и других странах. Для этого Украине необходимо разработать новую стратегию развития.

Об этом рассказал известный инвестиционный банкир Павел Присяжнюк. «Спрос на украинских квалифицированных работников в Польше, Германии, Чехии большой. Чтобы поддерживать темпы роста экономики в этих странах, нужен приток мигрантов. В Польше нужно за 5 лет привлечь более 2 млн квалифицированной рабочей силы», — говорит эксперт.

Сложная ситуация на рынке труда также повлияет и на другие отрасли экономики. Сократятся налоговые поступления, могут быть проблемы с финансированием пенсий. Кроме того, чем меньше работающих украинцев, тем меньше шансов быстро восстановить экономики.

«Нагрузка на пенсии, социальные выплаты вырастут, ВВП и экспортный потенциал упадет. Фактически поступления от налогов с зарплаты будут ниже, расходы бюджета вырастут. Фактически, думаю, будет проблема с квалифицированной рабочей силой», — сказал Присяжнюк. Темпы восстановления экономики при этом зависят от того, сможет ли Украина вернуть беженцев, привлечь рабочую силу и быстро восполнить дефицит на рынке труда.

По его словам, Украине после окончания войны необходимо разработать новую экономическую модель. Те отрасли, которые ранее являлись ключевыми, значительно пострадали. При этом восстанавливать, к примеру, разрушенные металлургические предприятия в некоторых случаях будет нецелесообразно.

«Пока идет война, будет переформатирована экономика, изменятся логистические цепочки. Фактически нужна новая стратегия и новая востребованность в предприятиях. Отстраивать разрушенное не нужно будет. Это будет влиять на квалифицированную рабочую силу в этих секторах. Будут новые технологии с самым быстрым результатом», – рассказал Павел Присяжнюк.

Напомним, демографические потери Украины в результате войні колеблются в пределах от 500-600 тысяч до 5-6 млн человек, отмечают в Институте демографии и социсследований.

Павел Присяжнюк – один из ведущих инвестиционных банкиров Украины, является членом совета директоров Misen Enterprises AB, Misen Energy AB и ColorTec (Венгрия), а также управляющим партнером AIM GROUP Corporate Finance & Investment Advisory, является одним из ключевых аналитиков рынков, публикует прогнозы и оценки касательно ситуации как на энергетических, так и финансовых рынках.

Источник