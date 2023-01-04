Отличный подарок ребенку — радиоуправляемые машинки

Новогодние праздники продолжаются и если вы еще забыли купить подарок своему ребенку или друзьям, у которых есть дети, то самое время это сделать сейчас, пока есть большие скидки и огромный выбор подарков. Отличный подарок для мальчика, это хорошая машинка на радиоуправлении которая будет радовать ребенка долгое время. Приобретая такую машинку, вы получите не только красивый подарок, но и совершенно безопасный в использовании, который будет стильно выделяться среди других игрушек. Ему найдется место на любом празднике или на совместных детских вечеринках. Машинка на радиоуправлении будет всегда привлекать к себе внимание детей и взрослых. А вы можете выбрать самые разнообразные варианты таких машинок в магазине Планета Хобби в любое удобное доя вас время. Этот интернет-магазин работает без выходных, а опытные консультанты всегда помогут выбрать именно то, что вы ищете, решив любую задачу.

Какие бывают машинки на радиоуправлении для детей.

Машинки на радиоуправлении бывают как «перевертыши» так и для шоссейных гонок или багги. Чем они отличаются, говорит само название. Как правило перевертыш имеет большие колеса и конструкцию, которая позволяет вернуть машину в необходимое положение, если она перевернулась наехав на преграду. Кроме того такая машинка ударостойкая и достаточно маневренная. Она может преодолевать небольшие преграды не переворачиваясь.

Багги также легко преодолевает небольшие преграды, умеет разгоняться до высоких скоростей и имеет противоударную конструкцию. Она отлично будет передвигаться не только в помещении, но и на улице. Машинка может выполнять целый ряд гоночных маневров.

Машинка для шоссейных гонок внешне выглядит как гоночные автомобили «Формулы 1-2»,да и ведет она себя таким же образом. Имея низкий аэродинамичный силуэт, она предназначена для гонок по гладкой поверхности, разгоняясь до высоких скоростей. Это идеальный подарок для того, чтобы принимать участие в домашних соревнованиях с друзьями ребенка.

Условия эксплуатации достаточно простые

Каждая машинка имеет инструкцию по эксплуатации, где детально описаны ее условия. В действительности условия совершенно простые и позволят ребенку самостоятельно обслуживать свой подарок. В случае необходимости сотрудники магазина могут также дать все необходимые консультации. А если понадобится ремонт и диагностика машинки, то и это сделать несложно в любом отделении «Планеты Хобби». Интернет-магазин также обеспечивает все гарантийные и сервисные условия на территории Украины. Оплата возможна :

наложенным платежом при получении доставки

наличными в одном из магазинов компании

платежными картами VISA, Mastercard

денежным переводом через систему «Приват 24»

Кроме того, осуществляется и доставка товара при заказе он-лайн с помощью операторов доставки, действующих на территории Украины.