НАТО має намір зробити внесок країн у бюджет Альянсу в розмірі 2% від ВВП обов’язковим

Про це пише BBC.

Деякі країни наполягають на піднятті стелі внесків на оборону. Зараз він становить 2% ВВП кожної країни-члена НАТО. Цей показник був узгоджений на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році, проте прописаний як цільовий, а не обов’язковий. Такі країни, як Канада та Бельгія, наприклад, платять до загального фонду значно менш як 2% від своїх ВВП.

Зараз деякі країни (йдеться про Польщу, Литву та Велику Британію) наполягають, щоб 2% стали обов’язковим мінімумом для всіх членів НАТО.

«Ми зустрінемося, проведемо переговори на рівні міністрів та переговори у столицях», — заявив у вівторок Єнс Столтенберг.