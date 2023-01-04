Київ визнали найкращим містом світу 2023 року

Столицю України — Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання “Найкращого міста 2023 року» у рейтингу “100 найкращих міст світу”,- написав він.

За словами Кличка, експерти також відзначили суттєвий розвиток інфраструктури міста за останніх 10 років — створення нових парків і скверів та впорядкування старих, наведення ладу з паркуванням, оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

“Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців”, – додав Кличко.