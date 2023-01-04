Глава военной разведки Украины: «Россия больше не представляет военную угрозу миру»

Удары по российской территории, скорее всего, продолжатся, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью телекомпании АВС News из Киева, не уточнив при этом, будет ли Украина стоять за этими ударами.

Украина не взяла ответственность за атаку 26 декабря по российской авиабазе «Энгельс», расположенной более чем в 1200 километрах от украинской границы. При этом Буданов сказал, что он был «рад ее увидеть».

Он добавил, что атаки будут происходить «все дальше и дальше вглубь» территории России, но сможет дать комментарий относительно ответственности Украины только после окончания войны.

Буданов также заявил, что они надеются на поставки американских боевых машин «Брэдли» в Украину в ближайшее время.

«Мы ждем их. Мы очень надеемся на них. Это значительно повысит боеготовность наших подразделений», – сказал он.

Буданов заявил, что он ожидает, что «самые горячие» бои начнутся в марте. По его словам, Украина планирует крупное наступление весной.

«Наша цель – и мы ее достигнем – это возвращение к границам 1991 года, к Украине, признанной всеми субъектами международного права», – сказал Буданов.

Что касается будущего России, Буданов заявил, что есть несколько сценариев, но суть ясна: «Не нужно бояться преобразования России, это только пойдет на пользу всему миру».

«Россия больше не представляет военную угрозу миру, это просто выдумка», – добавил он.

По словам Буданова, единственной остающейся проблемой является российский ядерный арсенал «и неконтролируемый режим», который приведет «весь мир к пониманию необходимости денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом».