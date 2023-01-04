Ексголову МЗС КНДР, ймовірно, стратили у 2022 році

Про це повідомляє Yomiuri.

За даними джерел японського видання, Лі Ен Хо та ще п’ятьох північнокорейських дипломатів стратили влітку чи восени. Північнокорейський режим зробив це, аби запобігти втечі дипломатів з країни.

Лі Ен Хо з 2003 до 2007 року був послом КНДР у Великій Британії. У 2011 році він представляв КНДР на шестисторонніх переговорах щодо ядерної програми Північної Кореї. З 2016 до 2020 рік очолював МЗС Північної Кореї. Брав участь у консультаціях зі США у період президентства Дональда Трампа.

Інші згадувані дипломати працювали разом з Лі Ен Хо у посольстві у Лондоні.

Південна Корея вже пообіцяла, що перевірить інформацію про страти за власними каналами.