Армія США прибуде у Нідерланди для перекидання у Східну Європу

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що голландські солдати допомагатимуть транспортувати бригаду американської армії через країну з початку січня до початку лютого. Тоді Американські військові продовжать шлях до Польщі та Литви.

Відомо, що до складу армійської бригади входять 1275 одиниць техніки. Серед них будуть танки M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та інша техніка, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Бригада США перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.