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Армія США прибуде у Нідерланди для перекидання у Східну Європу

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що голландські солдати допомагатимуть транспортувати бригаду американської армії через країну з початку січня до початку лютого. Тоді Американські військові продовжать шлях до Польщі та Литви.

Відомо, що до складу армійської бригади входять 1275 одиниць техніки. Серед них будуть танки M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та інша техніка, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Бригада США перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців.

  • 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
4 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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