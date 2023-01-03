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Захисники України знищили 750 загарбників РФ за добу

За минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України ще орієнтовно 750 військовослужбовців, захисники України також знищили ворожий засіб ППО, гелікоптер і 3 безпілотники, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 танків і 7 ББМ- дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 3 січня

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 орієнтовно склали

  • особового складу ‒ близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2 033 (+6) од,
  • РСЗВ – 424 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 214 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 270 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
3 января, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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