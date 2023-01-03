За останні дві доби українська ППО збила всі 100% запущених ворогом дронів — 84 штуки
«Ми таких результатів не досягали ще ніколи«, – повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
Також офіцер закликав посилювати надання Українці систем ППО, оскільки вони є дуже ефективними. Водночас він зазначив, що створити захисний «купол» над всією країною неможливо, можна захищати лише певні обʼєкти і площі. Решту мають захищати оперативним підняттям винищувачів.
«Потрібні нові сучасні літаки, які мають новітні радари, новітні ракети», – сказав Юрій Ігнат.
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