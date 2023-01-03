За час повномасштабної війни від рук загарбників загинули 452 дитини, ще 876 — зазнали поранень

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Загалом станом на 3 січня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабної війни з Росією постраждало щонайменше 1328 дітей. Серед них 452 загинули від рук загарбників. Ще 876 зазнали поранень.

Утім ці цифри не є остаточними. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, а також на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Зазначають, що найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 429. Також постраждали діти й в інших областях: у Харківській — 268, Київській — 117, Миколаївській — 81, Запорізькій — 81, Херсонській — 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.

Додають, що безвісти зниклими наразі вважаються 358 дітей. Депортовано — 13876 дітей. 8688 з них знайшли. Ще 125 повернули додому.

Також додають, що через бомбардування та обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти. З них повністю зруйновано 337.